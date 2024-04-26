Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы в обменниках

По состоянию на утро 26 апреля средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 39,90 гривен, курс евро - 42,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,40 гривен, евро по 42,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,52-39,55 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 12 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) резко повысил официальный курс доллара.

Официальный курс на 26 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,6702 гривен за 1 доллар (+0,1986 грн). Курс евро составит 42,5205 гривен за 1 евро (+0,3372 грн).

Ситуация на рынке

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, рост курса доллара к гривне в последнее время вызван рыночными факторами, не представляющими угрозы для стабильности рынка.

Как напомнил Пышный, НБУ действует в режиме "курсовой гибкости", который предполагает колебания под влиянием спроса и предложения, что и наблюдается сейчас.

"Те колебания, которые мы сейчас наблюдаем, не несут никакой угрозы. Эта динамика вполне безопасна и обусловлена рыночными предпосылками", - сказал глава НБУ.

Пышный отметил, что сейчас на рынке фиксируется стабилизация ситуации.