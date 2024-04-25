У НБУ прокоментували стрибок курсу долара до 40 гривень
Зростання курсу долара до гривні останнім часом викликано ринковими факторами, які не несуть загрози для стабільності ринку.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube.
Як нагадав Пишний, НБУ діє в режимі "курсової гнучкості", яка передбачає коливання під впливом попиту і пропозиції, що і спостерігається зараз.
"Поступово повертаємося до тих звичних параметрів, які існували до війни", - сказав він.
Пишний додав, що НБУ збереже присутність на ринку. "Ті коливання, які ми зараз спостерігаємо, не несуть жодної загрози. Ця динаміка є цілком безпечною і обумовлена ринковими передумовами", - сказав голова НБУ.
Пишний зазначив, що зараз на ринку фіксується стабілізація ситуації.
Ситуація під контролем
Крім того, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що з другої половини березня активізувалися видатки уряду після отримання міжнародної допомоги на 9 млрд доларів.
"Відповідно це зумовило збільшення видатків та вплинуло на співвідношення між попитом і пропозицією і зумовило девальваційні процеси", - сказав він.
Водночас ситуація на валютному ринку "залишається контрольованою". "НБУ є активним учасником, ми готові згладжувати надмірні коливання, що ми демонструємо. У нас є достатній запас золотовалютних резервів", - сказав він та додав що понад 50% операцій на міжбанку же проходить без участі НБУ - це понад 100 млн доларів на день.
"НБУ мониторить, контролює ситуацію, тому немає жодних підстав для будь-якого занепокоєння", - сказав Гелетій.
Нагадаємо, курс долара значно зріс протягом останнього місяця. А квітня офіційний курс НБУ піднявся до історичного максимуму - 39,78 грн/долар. На готівковому ринку курс перевищив 40 гривень, після чого лише трохи знизився.