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У НБУ прокоментували стрибок курсу долара до 40 гривень

Україна, Четвер 25 квітня 2024 14:48
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У НБУ прокоментували стрибок курсу долара до 40 гривень Фото: курс долара зріс до 40 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зростання курсу долара до гривні останнім часом викликано ринковими факторами, які не несуть загрози для стабільності ринку.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube.

Як нагадав Пишний, НБУ діє в режимі "курсової гнучкості", яка передбачає коливання під впливом попиту і пропозиції, що і спостерігається зараз.

"Поступово повертаємося до тих звичних параметрів, які існували до війни", - сказав він.

Пишний додав, що НБУ збереже присутність на ринку. "Ті коливання, які ми зараз спостерігаємо, не несуть жодної загрози. Ця динаміка є цілком безпечною і обумовлена ринковими передумовами", - сказав голова НБУ.

Пишний зазначив, що зараз на ринку фіксується стабілізація ситуації.

Ситуація під контролем

Крім того, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що з другої половини березня активізувалися видатки уряду після отримання міжнародної допомоги на 9 млрд доларів.

"Відповідно це зумовило збільшення видатків та вплинуло на співвідношення між попитом і пропозицією і зумовило девальваційні процеси", - сказав він.

Водночас ситуація на валютному ринку "залишається контрольованою". "НБУ є активним учасником, ми готові згладжувати надмірні коливання, що ми демонструємо. У нас є достатній запас золотовалютних резервів", - сказав він та додав що понад 50% операцій на міжбанку же проходить без участі НБУ - це понад 100 млн доларів на день.

"НБУ мониторить, контролює ситуацію, тому немає жодних підстав для будь-якого занепокоєння", - сказав Гелетій.

Нагадаємо, курс долара значно зріс протягом останнього місяця. А квітня офіційний курс НБУ піднявся до історичного максимуму - 39,78 грн/долар. На готівковому ринку курс перевищив 40 гривень, після чого лише трохи знизився.

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