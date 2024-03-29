Скільки коштують долар та євро: свіжі курси в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився за падінням на міжбанківському валютному ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 29 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 39,45 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 42,95 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,95 гривні, євро по 42,25 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,10-39,15 грн/долар (купівля-продаж) - падіння на 13 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму.
Офіційний курс на 29 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,2214 грн за 1 долар (-0,0059 грн). Курс євро становитиме 42,367 гривень за 1 євро (-0,0750 грн).
Курс долара за березень зріс приблизно на 1 гривню. Зокрема офіційний курс НБУ піднявся на 2,7% з 38,20 грн/долар на 29 лютого до 39,22 грн/на 29 березня.
Зростання курсу долара відбувається незважаючи на те, що дефіцит валюти на міжбанку не такий значний, як наприкінці 2023 року.
Як заявив у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, НБУ бере активну участь у торгах, але дає національній валюті послабитися, намагаючись витратити менше золотовалютних резервів.
"Ми не очікуємо курсу 40 грн/долар у короткостроковій перспективі. Не виключаємо корекцію наприкінці місяця та початку квітня у податковий та зарплатний період", - сказав Курінний.
Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєння НБУ щодо цілей щодо інфляції та привабливості заощаджень у гривні.
"На нашу думку, ситуація на валютному ринку залишається достатньо контрольованою. Курс у нас коливається як в один, так і в інший бік. Так, дійсно, протягом останніх тижнів більше бачили ослаблення обмінного курсу", - сказав він.
Ніколайчук нагадав, що динаміка обмінного курсу визначається змінами у балансі попиту та пропозиції валюти на ринку.