ua en ru
Вт, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки коштують долар та євро: свіжі курси в обмінниках

Україна, Вівторок 09 січня 2024 12:44
UA EN RU
Скільки коштують долар та євро: свіжі курси в обмінниках Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання за подорожчанням на міжбанківському ринку. Єдина європейська валюта також зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 9 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 39,35 гривні, курс євро зріс на 10 копійок до 43,05 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,85 гривні, євро по 42,05 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,29-38,31 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 7 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

НБУ підняв офіційний курс долара до чергового максимуму.

Офіційний курс на 9 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,192 грн за 1 долар (+0,1145 грн). Курс євро становитиме 41,7973 гривень за 1 євро (+0,2243 грн).

Курс долара у 2023 році

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у грудні 2023 року зріс на 0,4% до 37,83 гривні. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 5,9%.

Офіційний курс НБУ за 2023 рік зріс на 3,9% – з 36,57 грн/долар до 37,98 грн/долар. При цьому середній курс за рік становив 36,57 грн/долар, що на 13,1% вище, ніж 2022 року.

За даними НБУ, середній курс готівкового євро за 2023 рік знизився на 1,5% із 41,81 до 41,17 грн/євро.

Як заявив глава НБУ Андрій Пишний, курс долара до гривні протягом 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності. Водночас НБУ забезпечить курсову стійкість і привабливість гривні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Законопроєкт про мобілізацію. Про що сперечаються в Раді та коли чекати зрушень
Законопроєкт про мобілізацію. Про що сперечаються в Раді та коли чекати зрушень
DAILY
Данило Гетманцев: Війна – це такий період, коли всі біднішають
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Війна – це такий період, коли всі біднішають