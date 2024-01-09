Скільки коштують долар та євро: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання за подорожчанням на міжбанківському ринку. Єдина європейська валюта також зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 9 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 39,35 гривні, курс євро зріс на 10 копійок до 43,05 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,85 гривні, євро по 42,05 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,29-38,31 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 7 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

НБУ підняв офіційний курс долара до чергового максимуму.

Офіційний курс на 9 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,192 грн за 1 долар (+0,1145 грн). Курс євро становитиме 41,7973 гривень за 1 євро (+0,2243 грн).

Курс долара у 2023 році

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у грудні 2023 року зріс на 0,4% до 37,83 гривні. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 5,9%.

Офіційний курс НБУ за 2023 рік зріс на 3,9% – з 36,57 грн/долар до 37,98 грн/долар. При цьому середній курс за рік становив 36,57 грн/долар, що на 13,1% вище, ніж 2022 року.

За даними НБУ, середній курс готівкового євро за 2023 рік знизився на 1,5% із 41,81 до 41,17 грн/євро.

Як заявив глава НБУ Андрій Пишний, курс долара до гривні протягом 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності. Водночас НБУ забезпечить курсову стійкість і привабливість гривні.