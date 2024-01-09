Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост вслед за подорожанием на межбанковском рынке. Единая европейская валюта также растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 9 января средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 39,35 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 43,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,85 гривен, евро по 42,05 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,29-38,31 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

НБУ поднял официальный курс доллара до очередного максимума.

Официальный курс на 9 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,192 гривен за 1 доллар (+0,1145 грн). Курс евро составит 41,7973 гривен за 1 евро (+0,2243 грн).

Курс доллара в 2023 году

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в декабре 2023 года вырос на 0,4% до 37,83 гривен. По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 5,9%.

Официальный курс НБУ за 2023 год вырос на 3,9% - с 36,57 грн/доллар до 37,98 грн/доллар. При этом средний курс за год составил 36,57 грн/доллар, что на 13,1% выше, чем в 2022 году.

По данным НБУ, средний курс наличного евро за 2023 год снизился на 1,5% с 41,81 до 41,17 грн/евро.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, курс доллара к гривне в течение 2024 года будет колебаться в соответствии с рыночными условиями и сезонностью. В то же время, НБУ обеспечит курсовую устойчивость и привлекательность гривны.