НБУ підняв офіційний курс долара до чергового максимуму

Національний банк України знову підвищив курс долара за підсумками торгів на міжбанку. Долар оновив черговий максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 9 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,192 грн за 1 долар (+0,1145 грн).

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Курс євро становитиме 41,7973 гривень за 1 євро (+0,2243 грн).

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 16 копійок до 38,19-38,24 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 39,30 грн/долар.

Коментар НБУ

За даними НБУ, значні бюджетні витрати наприкінці 2023 року та посилення невизначеності надходження зовнішнього фінансування зумовили зростання попиту на іноземну валюту в Україні.

Крім того, збільшився і попит на іноземну валюту з боку імпортерів харчових та побутових товарів, палива, а також електроенергії.

Як заявив глава НБУ Андрій Пишний, курс долара до гривні протягом 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності. Водночас НБУ забезпечить курсову стійкість і привабливість гривні.

Максимальний курс на готівковому ринку був зафіксований 1 січня - 39,50 за долар та 43,50 за євро. Потім курс почав знижуватись.