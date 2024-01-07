Голова НБУ зробив заяву щодо курсу долара у 2024 році

Курс долара до гривні упродовж 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності. Натомість Національний банк України забезпечить курсову стійкість та привабливість гривні.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як зазначив Пишний, з початку війни НБУ був змушений зафіксувати офіційний курс (спочатку 29,25 грн/долар, з липня 2022 року - 36,6 грн/долар). Це призводило до множинності курсів: офіційний, курс міжбанківського ринку, курс сірого ринку, курс в обмінних пунктах.

При цьому готівковий курс постійно рухався. Голова НБУ нагадав жовтень 2022 року коли, офіційний курс був 36,6, а обмінники продавали долар по 41-42 гривні.

"Якщо ця різниця суттєва, виникає арбітраж, спекуляції і неможливість забезпечити курсову стійкість і, що важливо, формувати очікування стабільності", - сказав він.

Пишний зазначив, що однією з задач НБУ було прибрати множинність курсів. Відповідно НБУ з жовтня відмовився від фіксації курсу та перейшов до керованої гнучкості курсу.

"НБУ буде присутнім на валютному ринку та згладжувати надмірні і небезпечні коливання", - сказав він, зазначивши, що люди отримали право вибору: купувати долар, який може як зрости, так і впасти, або залишати заощадження в гривневих активах, які дають значний дохід.

Пишний зазначив, що НБУ традиційно не дає прогноз щодо курсу долара "але декларує, що буде ефективно забезпечувати мандат цінової стабільності і курсової стійкості".