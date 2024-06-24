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Скільки коштують долар та євро на початку тижня: свіжі курси валют

Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався після зниження минулого тижня. Єдина європейська валюта продовжує дешевшати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 24 червня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 40,85 гривні, курс євро впав на 10 копійок 44,05 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,35 гривні, євро по 43,35 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,42-40,44 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні.

Офіційний курс на 24 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,4478 грн за 1 долар (-0,0706 грн). Курс євро становитиме 43,2347 гривень за 1 євро (-0,1929 грн).

Ситуація на ринку

Курс долара знижується вже більше тижня після того, як 14 червня він досягнув максимуму в 40,69 грн/долар.

Статистика свідчить про зниження структурного дефіциту валюти. НБУ протягом тижня 17-21 червня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 722,57 млн доларів, що на 19,5% менше, ніж тижнем раніше.

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