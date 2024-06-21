ua en ru
Пт, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар дешевшає більше тижня: НБУ встановив офіційний курс 24 червня

Україна, П'ятниця 21 червня 2024 15:44
UA EN RU
Долар дешевшає більше тижня: НБУ встановив офіційний курс 24 червня Фото: курс долара впав на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає шостий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,4478 грн за 1 долар (-0,0706 грн).

Долар дешевшає більше тижня: НБУ встановив офіційний курс 24 червня

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,2347 гривень за 1 євро (-0,1929 грн).

Долар дешевшає більше тижня: НБУ встановив офіційний курс 24 червня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 5 копійок до 40,42-40,46 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар дешевшає більше тижня: НБУ встановив офіційний курс 24 червня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок до 40,85 гривні.

Ситуація на ринку

Україна чекає на два великі транші міжнародної допомоги до кінця місяця. Зокрема, Рада директорів МВФ на засіданні 28 червня виділить Україні 2,2 млрд доларів. Крім того, Україна отримає 1,9 млрд євро за програмою Європейського Союзу.

Це має підтримати міжнародні резерви України та здатність НБУ контролювати курс долара на міжбанку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Україна 25 червня проведе конференцію, вона дасть старт переговорам про вступ у ЄС, - Шмигаль
Україна 25 червня проведе конференцію, вона дасть старт переговорам про вступ у ЄС, - Шмигаль
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України