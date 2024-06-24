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НБУ скоротив продаж валюти із резервів на 20%. Курс долара знижується більше тижня

Україна, Понеділок 24 червня 2024 08:44
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НБУ скоротив продаж валюти із резервів на 20%. Курс долара знижується більше тижня Фото: Курс долара впав через скорочення дефіциту валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара минулого тижня знижувався. Структурний дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку скоротився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

НБУ протягом тижня 17-21 червня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 722,57 млн доларів. Це на 19,5% менше, ніж тижнем раніше (897,82 млн доларів).

Обсяг продажу знаходиться на рівні вище середнього за тиждень з початку року (540 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 13,5 млрд доларів, що наразі трохи менше за міжнародну допомогу Україні з початку року. Однак наприкінці червня Україна має отримати 1,9 млрд євро від ЄС та 2,2 млрд доларів від МВФ, що перекриє витрати.

НБУ скоротив продаж валюти із резервів на 20%. Курс долара знижується більше тижня

Курс долара

Минулого тижня курс долара знижувався після досягнення історичного максимуму, якого було досягнуто 14 червня (40,69 грн/долар). Офіційний курс упав до 40,44 грн/долар на 24 червня.

НБУ скоротив продаж валюти із резервів на 20%. Курс долара знижується більше тижня

На готівковому ринку курс опустився нижче за 41 гривню до 40,85 грн/долар.

НБУ контролює ситуацію, знижуючи чи підвищуючи курс інтервенцій. За підсумками оргів на міжбанку центробанк встановлює офіційний курс.

Як заявили минулого тижня в центробанку, помітний дефіцит валюти зберігається, НБУ продовжує залишатися ключовим учасником ринку, а його інтервенції - основним балансуючим механізмом.

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