НБУ скоротив продаж валюти із резервів на 20%. Курс долара знижується більше тижня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

НБУ протягом тижня 17-21 червня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 722,57 млн доларів. Це на 19,5% менше, ніж тижнем раніше (897,82 млн доларів).

Обсяг продажу знаходиться на рівні вище середнього за тиждень з початку року (540 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 13,5 млрд доларів, що наразі трохи менше за міжнародну допомогу Україні з початку року. Однак наприкінці червня Україна має отримати 1,9 млрд євро від ЄС та 2,2 млрд доларів від МВФ, що перекриє витрати.

Курс долара

Минулого тижня курс долара знижувався після досягнення історичного максимуму, якого було досягнуто 14 червня (40,69 грн/долар). Офіційний курс упав до 40,44 грн/долар на 24 червня.

На готівковому ринку курс опустився нижче за 41 гривню до 40,85 грн/долар.

НБУ контролює ситуацію, знижуючи чи підвищуючи курс інтервенцій. За підсумками оргів на міжбанку центробанк встановлює офіційний курс.