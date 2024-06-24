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Сколько стоят доллар и евро в начале недели: свежие курсы валют

Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался после снижения на прошлой неделе. Единая европейская валюта продолжает дешеветь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 24 июня средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 40,85 гривен, курс евро упал на 10 копеек 44,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,35 гривен, евро по 43,35 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,42-40,44 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне.

Официальный курс на 24 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,4478 гривен за 1 доллар (-0,0706 грн). Курс евро составит 43,2347 гривен за 1 евро (-0,1929 грн).

Ситуация на рынке

Курс доллара снижается уже больше неделе после того, как 14 июня он достиг максимума в 40,69 грн/доллар.

Статистика свидетельствует о снижении структурного дефицита валюты. НБУ в течение недели 17-21 июня 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 722,57 млн долларов, что на 19,5% меньше, чем неделей ранее.

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