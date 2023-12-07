Скільки коштують долар та євро в обмінниках: свіжі курси валют

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 7 грудня середній курс долара в Україні не змінився - 37,45 гривні, курс євро впав на 5 копійок до 40,50 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,95 гривні, євро по 39,80 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,69 -36,71 (купівля-продаж) 0 без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 7 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,6906 грн за 1 долар (+0,0288 грн). Курс євро становитиме 39,5433 гривень за 1 євро (-0,1028 грн).

Коментар НБУ

Національний банк України допускає більш значні зміни курсу гривні щодо долара. Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, курс залежатиме від ситуації в економіці та міжнародних резервів.

За його словами, Нацбанк поступово збільшуватиме амплітуду курсових коливань і посилюватиме роль обмінного курсу як засобу адаптації економіки до зовнішніх та внутрішніх шоків.

НБУ з 1 грудня зняв усі обмеження для банків із продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом та продавати її на готівковому ринку.

Після цього курс на міжбанку пішов нагору і досяг рівня 36,70 грн/долар. На готівковому ринку курс упав. Різниця між курсами скоротилася до 75 копійок.