ua en ru
Ср, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар дорожчає вже четвертий день: НБУ оновив офіційний курс

Україна, Середа 06 грудня 2023 15:46
UA EN RU
Долар дорожчає вже четвертий день: НБУ оновив офіційний курс Фото: курс долара виріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара. Долар на міжбанку йде вгору після скасування обмежень на готівковому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 7 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,6906 грн за 1 долар (+0,0288 грн).

Долар дорожчає вже четвертий день: НБУ оновив офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,5433 гривень за 1 євро (-0,1028 грн).

Долар дорожчає вже четвертий день: НБУ оновив офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 36,69-36,71 грн/долар (купівля-продаж).

Долар дорожчає вже четвертий день: НБУ оновив офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 37,45 гривні за долар.

Ситуація на ринку

НБУ з 1 грудня зняв усі обмеження для банків на продаж ними готівкової іноземної валюти населенню.

Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом та продавати її на готівковому ринку. Водночас курс на міжбанку зростає, оскільки НБУ почав давати зміцнюватися долару - до 36,70 грн/долар. Таким чином, курси почали зближуватись. Різниця між курсами скоротилася до 70 копійок.

Наприкінці року очікується зростання курсу долара, викликане проблемами із західною допомогою та зростанням бюджетних платежів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
У росіян три лінії оборони, ЗСУ пройшли дві. Є план війни на 2024 рік, - Умєров
У росіян три лінії оборони, ЗСУ пройшли дві. Є план війни на 2024 рік, - Умєров
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО