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Сколько стоят доллар и евро в обменниках: свежие курсы валют

Украина, Четверг 07 декабря 2023 10:42
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Сколько стоят доллар и евро в обменниках: свежие курсы валют Фото: курс доллара стабилен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта продолжает дешеветь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 7 декабря средний курс доллара в Украине не изменился - 37,45 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 40,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,95 гривен, евро по 39,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,69 -36,71 (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Официальный курс на 7 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,6906 гривен за 1 доллар (+0,0288 грн). Курс евро составит 39,5433 гривен за 1 евро (-0,1028 грн).

Комментарий НБУ

Национальный банк Украины допускает более значительные изменения курса гривны по отношению к доллару. Как заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук, курс будет зависеть от ситуации в экономике и международных резервов.

По его словам, Нацбанк будет постепенно увеличивать амплитуду курсовых колебаний и усиливать роль обменного курса как средства адаптации экономики к внешним и внутренним шокам.

НБУ с 1 декабря снял все ограничения для банков по продаже ими наличной иностранной валюты населению. Теперь банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке.

После этого курс на межбанке пошел вверх и достиг уровня 36,70 грн/доллар. На наличном рынке курс упал. Разница между курсами сократилась до 75 копеек.

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Курс доллара Национальный банк Украины
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