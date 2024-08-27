Скільки коштують долар та євро: обмінні пункти оновили курси валют

Станом на ранок 27 серпня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,50 гривень, курс євро - 46,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 45,50 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,35-41,38 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження три дні поспіль.

Офіційний курс на 27 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3591 грн за 1 долар (+0,1355 грн).

Курс євро становитиме 46,1816 гривень за 1 євро (+0,3410 грн). Це історичний максимум. Попередній був 23 серпня – 45,9826.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, вересень може стати кульмінаційним у процесі курсоутворення у 2024 році.

За його словами, з високою ймовірністю можна очікувати, що за підсумками вересня офіційний курс долара перебуватиме в межах 41,3-41,8 грн/долар, а коридор валютних змін буде на рівні 41,2-42 грн/долар на міжбанку та 41,2-42,2 грн/долар на готівковому ринку.