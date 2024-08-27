Скільки коштують долар та євро: обмінні пункти оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався. Єдина європейська валюта також без змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 27 серпня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,50 гривень, курс євро - 46,20 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 45,50 грн.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,35-41,38 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження три дні поспіль.
Офіційний курс на 27 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3591 грн за 1 долар (+0,1355 грн).
Курс євро становитиме 46,1816 гривень за 1 євро (+0,3410 грн). Це історичний максимум. Попередній був 23 серпня – 45,9826.
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, вересень може стати кульмінаційним у процесі курсоутворення у 2024 році.
За його словами, з високою ймовірністю можна очікувати, що за підсумками вересня офіційний курс долара перебуватиме в межах 41,3-41,8 грн/долар, а коридор валютних змін буде на рівні 41,2-42 грн/долар на міжбанку та 41,2-42,2 грн/долар на готівковому ринку.