RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько стоят доллар и евро: обменные пункты обновили курсы валют

Фото: курс доллара стабилизировался (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта также без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 27 августа средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,50 гривен, курс евро - 46,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 45,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,35-41,38 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения три дня подряд.

Официальный курс на 27 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,3591 гривен за 1 доллар (+0,1355 грн).

Курс евро составит 46,1816 гривен за 1 евро (+0,3410 грн). Это исторический максимум. Предыдущий был 23 августа - 45,9826.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, сентябрь может стать кульминационным в процессе курсообразования в 2024 году.

По его словам, с высокой долей вероятности можно ожидать, что по итогам сентября официальный курс доллара будет находиться в пределах 41,3-41,8 грн/доллар, а коридор валютных изменений будет на уровне 41,2-42 грн/доллар на межбанке и 41,2-42,2 грн/доллар на наличном рынке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ