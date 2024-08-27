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Новий рівень: банкір спрогнозував, як може зрости курс долара у вересні

Україна, Вівторок 27 серпня 2024 08:48
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Новий рівень: банкір спрогнозував, як може зрости курс долара у вересні Фото: курс долара у вересні може зрости до 42 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

Вересень може стати кульмінаційним у процесі курсоутворення 2024 року. Курс долара на готівковому ринку може перевищити рівень 42 гривні.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Звісно, курсові показники зміняться. Однак це станеться в парадигмі "керованої гнучкості", тобто вони не будуть аж надто різкими. Тобто курсового "бліцкригу годі чекати", - сказав Лєсовий.

Як зазначив банкір, саме у вересні інфляція активно позначиться на споживчих цінах (це прогнозують, як економісти, так і урядовці). "Варто нагадати, що саме у другому півріччі прискорення інфляції складе до 6%, а сумарно за 2024 рік інфляція складе до 8,5%", - додав він.

За його словами, з високою долею вірогідності можна очікувати, що за підсумками вересня офіційний курс долара перебуватиме в межах 41,3-41,8 грн/долар, а коридор валютних змін буде на рівні 41,2-42 грн/долар на міжбанку та 41,2-42,2 грн/долар на готівковому ринку.

Банкір припускає, що станом на 1 вересня офіційний курс застигне в межах 41,4-41,6 грн/долар. Тобто девальвація гривні, порівняно з курсовими показниками 1 серпня (офіційний курс був на рівні 41 грн/долар) може скласти до 1,4%.

Нагадаємо, в липні НБУ підняв офіційний курс долара до 41,50 гривень. Проте потім заявив, що курс вже погрожує ціновій стабільності та почав його знижуватися. Протягом останнього місяця курс коливається в межах 41-41,35 грн/долар. На 27 серпня НБУ встановив курс на рівні 41,35 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,9%.

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