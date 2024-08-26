НБУ підняв курс долара, офіційний курс євро вперше перевищив 46 гривень
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар подорожчав після зниження три дні поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 27 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3591 грн за 1 долар (+0,1355 грн).
bank.gov.ua
Курс євро становитиме 46,1816 гривень за 1 євро (+0,3410 грн). Це історичний максимум. Попередній був 23 серпня – 45,9826.
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 41,30-41,35 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,50 гривень.
Прогноз курсу
Згідно зі статистикою НБУ, попит на валюту продовжує залишатися високим. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України в липні 2024 року, становив 1,313 млрд доларів. Це на 1,4% менше, ніж у червні (1,331 млрд доларів).
При цьому банки ввезли за липень 961 млн готівкових доларів, що на 2,5% більше, ніж у червні (938 млн доларів). Обсяг готівкових євро впав до 349 млн доларів в еквіваленті (389 млн у червні).