Скільки коштують долар та євро: обмінні пункти виставили курси валют

Станом на ранок 6 жовтня середній курс долара в Україні не змінився – 38,20 гривні, курс євро також без змін 40,60 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,70 гривні, євро по 39,90 гривні.

Таким чином, курс фактично повернувся до того, який рівень спостерігався до рішення НБУ.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,57-36,61 (купівля-продаж).

Офіційний курс

НБУ встановив на 6 жовтня новий курс за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку. Офіційний курс гривні до долара на 6 жовтня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,6216 грн за 1 долар (+0,0193 грн).

Курс євро становитиме 38,5406 гривень за 1 євро (+0,1118 грн).

Новий режим НБУ

Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу, що викликало підвищення попиту на валюту на міжбанківському ринку та стрибку готівкового курсу долара на 25 копійок.

Однак потім попит на міжбанку впав, а курс долара на готівковому ринку пішов униз.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, нервозність після переходу до режиму гнучкості обмінного курсу, що керується, зникне найближчими днями.