ua en ru
Чт, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар повільно дорожчає: НБУ знову підвищив офіційний курс

Україна, Четвер 05 жовтня 2023 15:54
UA EN RU
Долар повільно дорожчає: НБУ знову підвищив офіційний курс Фото: курс долара виріс на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні. Курс виріс ще на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 жовтня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,6216 грн за 1 долар (+0,0193 грн).

Долар повільно дорожчає: НБУ знову підвищив офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,5406 гривень за 1 євро (+0,1118 грн).

Долар повільно дорожчає: НБУ знову підвищив офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні, 5 жовтня, курс упав на 3 копійки до 36,59-36,61 грн/долар (купівля-продаж).

Долар повільно дорожчає: НБУ знову підвищив офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 15 копійок до 38,20 гривень за долар.

Нова політика НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня ввів режим керованої гнучкості обмінного курсу, що викликало підвищення попиту на валюту на міжбанківському ринку та стрибку готівкового курсу долара.

Проте вже 4 жовтня попит на міжбанку впав, а курс долара на готівковому ринку пішов униз.

Як заявив глава НБУ Андрій Пишний, ринок поступово переконується в серйозності намірів НБУ утримати стійкість курсу та дозволяти лише незначні коливання. "Очікуємо, що попит поступово стабілізується. Можу лише повторити, що для нас пріоритетним завданням є збереження курсової стійкості", - написав він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України