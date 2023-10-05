Долар повільно дорожчає: НБУ знову підвищив офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні. Курс виріс ще на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 6 жовтня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,6216 грн за 1 долар (+0,0193 грн).

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Курс євро становитиме 38,5406 гривень за 1 євро (+0,1118 грн).

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На міжбанку сьогодні, 5 жовтня, курс упав на 3 копійки до 36,59-36,61 грн/долар (купівля-продаж).

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На готівковому ринку курс упав на 15 копійок до 38,20 гривень за долар.

Нова політика НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня ввів режим керованої гнучкості обмінного курсу, що викликало підвищення попиту на валюту на міжбанківському ринку та стрибку готівкового курсу долара.

Проте вже 4 жовтня попит на міжбанку впав, а курс долара на готівковому ринку пішов униз.

Як заявив глава НБУ Андрій Пишний, ринок поступово переконується в серйозності намірів НБУ утримати стійкість курсу та дозволяти лише незначні коливання. "Очікуємо, що попит поступово стабілізується. Можу лише повторити, що для нас пріоритетним завданням є збереження курсової стійкості", - написав він.