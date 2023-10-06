Сколько стоят доллар и евро: обменные пункты выставили курсы валют

По состоянию на утро 6 октября средний курс доллара в Украине не изменился - 38,20 гривен, курс евро также без изменений 40,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,70 гривен, евро по 39,90 гривен.

Таким образом, курс фактически вернулся к тому, уровню который наблюдался до решения НБУ.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,57-36,61 (покупка-продажа).

Официальный курс

НБУ установил на 6 октября новый курс по результатам торгов на межбанковском валютном рынке. Официальный курс гривны к доллару на 6 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,6216 гривен за 1 доллар (+0,0193 грн).

Курс евро составит 38,5406 гривен за 1 евро (+0,1118 грн).

Новый режим НБУ

Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса, что вызвало повышение спроса на валюту на межбанковском рынке и скачку наличного курса доллара на 25 копеек.

Однако затем спрос на межбанке упал, а курс доллара на наличном рынке пошел вниз.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, нервозность после перехода к режиму управляемой гибкости обменного курса исчезнет в ближайшие дни.