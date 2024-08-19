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Скільки коштують долар та євро: курси в обмінниках на початку тижня

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс на початку тижня. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 19 серпня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,45 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 45,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,95 гривні, євро по 44,90 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,27-41,29 грн/долар (купівля-продаж) - на 1 копійку вищу порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар подорожчав після зниження два дні поспіль.

Офіційний курс на 19 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,211 грн за 1 долар (+0,0728 грн). Курс євро становитиме 45,2991 гривень за 1 євро (-0,0064 грн).

Курс євро становитиме 45,3055 гривень за 1 євро (-0,2442 грн).

Ситуація на ринку

Курс долара з початку серпня коливається у вузькому діапазоні близько 41 гривні. Як показала статистика НБУ, останні два тижні структурний дефіцит валюти на міжбанку знизився і склав трохи більше 500 млн доларів за тиждень.

НБУ з початку року продав на міжбанку 19 млрд доларів, що значно менше за міжнародну допомогу Україні, яка досягла 24,5 млрд доларів.

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