Скільки коштують долар та євро: курси в обмінниках на початку тижня

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс на початку тижня. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 19 серпня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,45 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 45,60 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,95 гривні, євро по 44,90 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,27-41,29 грн/долар (купівля-продаж) - на 1 копійку вищу порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар подорожчав після зниження два дні поспіль.
Офіційний курс на 19 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,211 грн за 1 долар (+0,0728 грн). Курс євро становитиме 45,2991 гривень за 1 євро (-0,0064 грн).
Курс євро становитиме 45,3055 гривень за 1 євро (-0,2442 грн).
Курс долара з початку серпня коливається у вузькому діапазоні близько 41 гривні. Як показала статистика НБУ, останні два тижні структурний дефіцит валюти на міжбанку знизився і склав трохи більше 500 млн доларів за тиждень.
НБУ з початку року продав на міжбанку 19 млрд доларів, що значно менше за міжнародну допомогу Україні, яка досягла 24,5 млрд доларів.