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Сколько стоят доллар и евро: курсы в обменниках в начале недели

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос в начале недели. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 19 августа средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,45 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 45,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,95 гривен, евро по 44,90 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,27-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) - на 1 копейку выше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения два дня подряд.

Официальный курс на 19 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,211 гривен за 1 доллар (+0,0728 грн).  Курс евро составит 45,2991 гривен за 1 евро (-0,0064 грн).

Курс евро составит 45,3055 гривен за 1 евро (-0,2442 грн).

Ситуация на рынке

Курс доллара с начала августа колеблется в узком диапазоне около 41 гривны. Как показала статистика НБУ, в последние две недели структурный дефицит валюты на межбанке снизился и составил чуть более 500 млн долларов за неделю.

НБУ с начала года продал на межбанке 19 млрд долларов, что значительно меньше международной помощи Украине, которая достигла 24,5 млрд долларов.

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