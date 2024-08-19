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НБУ скоротив продаж валюти із резервів. Курс долара трохи зріс

Україна, Понеділок 19 серпня 2024 08:47
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НБУ скоротив продаж валюти із резервів. Курс долара трохи зріс Фото: Курс долара виріс на 10 копійок за тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Минулого тижня підняв офіційний курс долара на 10 копійок до 41,21 гривень, незважаючи на те, що структурний дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку скоротився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

НБУ протягом тижня 12-16 серпня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 518,60 млн доларів. Це на 4% менше, ніж тижнем раніше (540,95 млн доларів).

Обсяг продажу знаходиться на рівні нижче середнього за тиждень з початку року (570 млн доларів).

НБУ скоротив продаж валюти із резервів. Курс долара трохи зріс

З початку року НБУ продав на міжбанку 19 млрд доларів, що на даний момент менше за міжнародну допомогу Україні з початку року (24,5 млрд доларів).

У серпні Україна отримала перший цього року транш допомоги від США на суму 3,9 млрд доларів, а також 4,2 млрд євро від ЄС.

Курс долара

Курс долара коливається у вузькому діапазоні з кінця липня, коли НБУ вирішив припинити девальвацію, оскільки вона загрожувала ціновій стабільності. Глава НБУ Андрій Пишний заявив, "що стійкість валютного ринку відновлено і на сьогоднішній день не викликає жодних питань".

За останній тиждень курс зріс на 10 копійок до 41,21 грн/долар. На початку тижня НБУ підвищив курс до 41,34 грн/долар, потім знижував два дні поспіль, але підняв на 19 серпня.

Ситуація на ринку майже повністю залежить від міжбанку. За тиждень на готівковому ринку курс долара впав на 15 копійок до 40,40 грн/долар.

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