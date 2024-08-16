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Долар знову подорожчав: НБУ встановив офіційний курс на 19 серпня

Україна, П'ятниця 16 серпня 2024 15:44
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Долар знову подорожчав: НБУ встановив офіційний курс на 19 серпня Фото: курс долара виріс на 8 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження два дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,211 грн за 1 долар (+0,0728 грн).

Долар знову подорожчав: НБУ встановив офіційний курс на 19 серпня

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,2991 гривень за 1 євро (-0,0064 грн).

Долар знову подорожчав: НБУ встановив офіційний курс на 19 серпня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 14 копійок до 41,26-41,28 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар знову подорожчав: НБУ встановив офіційний курс на 19 серпня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,40 гривні.

Курс за тиждень

На початку тижня НБУ підвищив курс до 41,34 грн/долар, а потім знижував два дні поспіль. У результаті за останній тиждень курс зріс на 10 копійок (з 41,11 грн/долар на 12 серпня).

Курс коливається у вузькому діапазоні з кінця липня, коли НБУ вирішив припинити девальвацію, оскільки вона загрожувала ціновій стабільності.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, восени очікується пожвавлення на ринку та значніші зміни курсу. За його словами, головна причина очікуваних змін на валютному ринку – це вплив інфляції.

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