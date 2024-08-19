ua en ru
Пн, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки коштують долар та євро: курси в обмінниках на початку тижня

Україна, Понеділок 19 серпня 2024 10:01
UA EN RU
Скільки коштують долар та євро: курси в обмінниках на початку тижня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс на початку тижня. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 19 серпня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,45 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 45,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,95 гривні, євро по 44,90 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,27-41,29 грн/долар (купівля-продаж) - на 1 копійку вищу порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар подорожчав після зниження два дні поспіль.

Офіційний курс на 19 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,211 грн за 1 долар (+0,0728 грн). Курс євро становитиме 45,2991 гривень за 1 євро (-0,0064 грн).

Курс євро становитиме 45,3055 гривень за 1 євро (-0,2442 грн).

Ситуація на ринку

Курс долара з початку серпня коливається у вузькому діапазоні близько 41 гривні. Як показала статистика НБУ, останні два тижні структурний дефіцит валюти на міжбанку знизився і склав трохи більше 500 млн доларів за тиждень.

НБУ з початку року продав на міжбанку 19 млрд доларів, що значно менше за міжнародну допомогу Україні, яка досягла 24,5 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Втрати росіян у війні перевалили за 600 тисяч військових: Генштаб оновив дані
Втрати росіян у війні перевалили за 600 тисяч військових: Генштаб оновив дані
DAILY
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін: У нас в області вибух кожні дві хвилини
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін: У нас в області вибух кожні дві хвилини