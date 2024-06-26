UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки коштують долар та євро: курси в обмінниках

Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України є стабільним, незважаючи на подорожчання на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 26 червня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 40,90 гривні, курс євро впав на 10 копійок 44,05 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,40 гривні, євро по 43,35 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,56-40,59 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищує курс долара другий день поспіль.

Офіційний курс на 26 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,6545 грн за 1 долар (+0,1040 грн). Курс євро становитиме 43,545 гривень за 1 євро (+0,0262 грн).

Прогноз курсу

Як заявив голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук, Національний банк зважився на помірну контрольовану девальвацію гривні, яка не створює проблем для населення та бізнесу.

За його словами, зростання курсу долара продовжуватиметься.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараНаціональний банк України