НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 26 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,6545 грн за 1 долар (+0,1040 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,545 гривень за 1 євро (+0,0262 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився 40,58-40,61 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 40,90 гривень.

Прогноз курсу

Аналітики прогнозують, що середній курс долара у 2024 році становитиме 40,5 гривень, а наприкінці року долар подорожчає до 42 гривень.

Аналогічний прогноз закладено у законі про державний бюджет на 2024 рік: середній – 40,7 грн/долар та 42,1 грн/долар на кінець року.