Сколько стоят доллар и евро: курсы в обменниках

По состоянию на утро 26 июня средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 40,90 гривен, курс евро упал на 10 копеек 44,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,40 гривен, евро по 43,35 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,56-40,59 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повышает курс доллара второй день подряд.

Официальный курс на 26 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,6545 гривен за 1 доллар (+0,1040 грн). Курс евро составит 43,545 гривен за 1 евро (+0,0262 грн).

Прогноз курса

Как заявил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук, Национальный банк решился на умеренную контролируемую девальвацию гривны, которая не создает проблем для населения и бизнеса.

По его словам, рост курса доллара будет продолжаться.