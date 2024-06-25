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Поступова девальвація гривні продовжиться: аналітик назвав причини

Україна, Вівторок 25 червня 2024 15:51
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Поступова девальвація гривні продовжиться: аналітик назвав причини Фото: Курс долара продовжить зростати у 2024 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк розпочав поступову девальвацію гривні, яка не створює проблем для населення та бізнесу. Цей процес буде продовжуватися через існування дисбалансів.

Про це сказав голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію Центру економічної стратегії.

"В частині валютної політики я вважаю одним з найбільших досягнень Національного банку те що він наважився на таку помірну контрольовану девальвацію гривні", - сказав він.

Як зазначив аналітик, звісно, НБУ не дає жодних орієнтирів з приводу динаміки і глибини можливої девальвації курсу, але на ринку склалося таке розуміння, що ці рухи навряд чи будуть різкими.

"Навряд чи ми будемо бачити різку зміну обмінного курсу за короткий проміжок часу. Поточні темпи девальвації не створюють якихось суттєвих незручностей чи то для громадян, чи то для бізнесу. І мені видається, що в цій частині ми рухаємося у правильному напрямку", - сказав Ваврищук.

Водночас він нагадав, про величезні дисбаланси зовнішніх рахунків, які потрібно поступово закривати поступово лікувати

"Тому я думаю, ми всі погоджуємося, що поступова девальвація гривні буде продовжуватися", - додав аналітик.

Нагадаємо, у 2024 році НБУ поступово підвищує курс долара. З початку року курс зріс на 6,6%, а травень - на 2,1% до 40,50 грн/долар. У червні девальвація уповільнилася. Станом на 26 червня курс становить 40,65 грн/долар.

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