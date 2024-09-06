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Скільки коштують долар та євро: курси в обмінних пунктах України

Україна, П'ятниця 06 вересня 2024 10:16
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Скільки коштують долар та євро: курси в обмінних пунктах України Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися слідом за падінням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 6 вересня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,40 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 46,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 грн, євро по 45,30 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,04-41,06 грн/долар (купівля-продаж) зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після трьох днів зростання.

Офіційний курс на 6 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0890 грн за 1 долар (-0,1876 грн).

Курс євро становитиме 45,5882 гривень за 1 євро (-0,0183 грн).

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, попит на валюту в Україні у серпні 2024 року знизився як на міжбанківському, так і на готівковому сегменті. Збереженню сталої ситуації та покращенню курсових очікувань сприяли зрушення у питаннях отримання міжнародної фінансової допомоги.

Обмінний курс гривні коливався в обидві сторони під впливом ринкових факторів, девальвувавши за місяць. Різниця між готівковим та офіційним курсами не перевищувала 1%, скоротившись наприкінці серпня до 0,4%, зазначили в НБУ.

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