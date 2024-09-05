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Долар подешевшав після трьох днів зростання

Україна, Четвер 05 вересня 2024 15:44
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Долар подешевшав після трьох днів зростання Фото: курс долара впав на 19 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після трьох днів зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 6 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0890 грн за 1 долар (-0,1876 грн).

Долар подешевшав після трьох днів зростання

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,5882 гривень за 1 євро (-0,0183 грн).

Долар подешевшав після трьох днів зростання

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 21 копійку до 41,05-41,08 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар подешевшав після трьох днів зростання

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,50 гривень.

Ситуація на ринку

Цього тижня НБУ дотримується тактики, обраної з 20 липня. Після невеликого підвищення центробанк знижує курс. У підсумку курс коливається трохи вищим за 41 гривню.

За інформацією Bloomberg, Міжнародний валютний фонд підштовхуватиме Україну до більш швидкої девальвації валюти.

Однак, як зазначає Bloomberg, НБУ не хоче, щоб гривня послабшала ще більше. Цей крок поставить під сумнів здатність центрального банку підтримувати цінову стабільність, стверджують джерела. Зростання курсу долара, а також підвищення податків завдадуть політичних збитків в умовах війни.

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