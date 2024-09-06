НБУ пояснив стабільність курсу долара за останній місяць

Попит на валюту в Україні в серпні 2024 року знизився. У результати зміна курсу долара за останній місяць була мінімальна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2024 року).

"Збалансованість валютного ринку в серпні дещо поліпшилася з огляду на незмінні обсяги пропозиції іноземної валюти за одночасного зниження попиту як на міжбанківському, так і на готівковому сегментах", - йдеться в огляді,

Як зазначили в НБУ, збереженню стійкої ситуації та поліпшенню курсових очікувань сприяли зрушення у питаннях отримання міжнародної фінансової допомоги.

Обмінний курс гривні коливався в обидва боки під впливом ринкових чинників, незначно девальвувавши за місяць. Різниця між готівковим та офіційним курсами не перевищувала 1%, скоротившись наприкінці серпня до 0,4%, йдеться в огляді.

Завдяки кращій збалансованості ринку в серпні чистий продаж іноземної валюти НБУ знизився до 2,7 млрд доларів, повідомили в НБУ.

Попит на валюту та курс долара

Нагадаємо, Національний банк України у серпні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,679 млрд доларів, що на 19,2% менше, ніж у липні.

Офіційний курс долара коливався протягом серпня у вузькому діапазоні від 41 до 41,35 грн/долар. За місяць зріс на 0,4% - до 41,19 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,4%

Населення України в серпні 2024 року купило в баках 780,8 млн доларів. Обсяг купівлі скоротився на 30,1% порівняно з липнем, коли українці купили рекордний майже за 12 років обсяг валюти - 1,117 млрд доларів. Готівковий долар подорожчав за місяць на 10 копійок до 41,40 грн/долар.