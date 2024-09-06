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Сколько стоят доллар и евро: курсы в обменных пунктах Украины

Украина, Пятница 06 сентября 2024 10:16
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Сколько стоят доллар и евро: курсы в обменных пунктах Украины Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться вслед за падением на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 6 сентября средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,40 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 46,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,90 гривен, евро по 45,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,04-41,06 грн/доллар (покупка-продажа) снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после трех дней роста.

Официальный курс на 6 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,0890 гривен за 1 доллар (-0,1876 грн).

Курс евро составит 45,5882 гривен за 1 евро (-0,0183 грн).

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, спрос на валюту в Украине в августе 2024 года снизился как на межбанковском, так и на наличном сегментах. Сохранению устойчивой ситуации и улучшению курсовых ожиданий способствовали сдвиги в вопросах получения международной финансовой помощи.

Обменный курс гривны колебался в обе стороны под влиянием рыночных факторов, незначительно девальвировав за месяц. Разница между наличным и официальным курсами не превышала 1%, сократившись в конце августа до 0,4%, отметили в НБУ.

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