Скільки коштують долар та євро: курси в обмінних пунктах

Станом на ранок 31 липня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,30 гривні, курс євро впав на 5 копійок до 44,85 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,80 грн, євро по 44,15 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,92-41,95 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні.

Офіційний курс на 31 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0291 грн за 1 долар (-0,0187 грн). Курс євро становитиме 44,4181 гривень за 1 євро (+0,0126 грн).

Курс у липні

Курс долара активно зростав упродовж липня, багато разів оновлюючи історичний максимум. Рекорд було зафіксовано 22 липня - 41,49 грн/долар. Після цього НБУ вирішив змінити підхід до інтервенцій на міжбанку та почав знижувати курс долара.

У підсумку, за місяць офіційний курс зріс на 2,1% (з 40,53 грн/долар на 30 червня).

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку. Курс піднімався до 42 гривень у 20-х числах липня, проте потім знизився. За місяць готівковий курс зріс на 50 копійок (з 40,80 грн/долар на 30 червня).