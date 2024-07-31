Сколько стоят доллар и евро: курсы в обменных пунктах

По состоянию на утро 31 июля средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,30 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 44,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,80 гривен, евро по 44,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,92-41,95 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне.

Официальный курс на 31 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,0291 гривен за 1 доллар (-0,0187 грн). Курс евро составит 44,4181 гривен за 1 евро (+0,0126 грн).

Курс в июле

Курс доллара активно рос в течение июля, много раза обновляя исторический максимум. Рекорд был зафиксирован 22 июля - 41,49 грн/доллар. После этого НБУ решил изменить подход к интервенциям на межбанке и начал снижать курс доллара.

В итоге за месяц официальный курс вырос на 2,1% (с 40,53 грн/доллар на 30 июня).

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка. Курс поднимался до 42 гривен в 20-х числах июля, однако затем снизился. За месяц наличный курс вырос на 50 копеек (с 40,80 грн/доллар на 30 июня).