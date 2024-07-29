ua en ru
Пн, 29 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ скоротив продаж валюти із резервів, курс долара впав на 40 копійок

Україна, Понеділок 29 липня 2024 08:16
UA EN RU
НБУ скоротив продаж валюти із резервів, курс долара впав на 40 копійок Фото: Курс долара впав на 40 копійок за тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Минулого тижня НБУ опустив офіційний курс долара на 40 копійок до 41,09 гривень на тлі того, що структурний дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку скоротився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

НБУ протягом тижня 22-26 липня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 784,63 млн доларів. Це на 17,4% менше, ніж тижнем раніше (949,94 млн доларів).

Обсяг продажу знаходиться на рівні вище середнього за тиждень з початку року (565 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 16,4 млрд доларів, що на даний момент більше за міжнародну допомогу Україні з початку року (16 млрд доларів).

НБУ скоротив продаж валюти із резервів, курс долара впав на 40 копійок

Однак найближчим часом очікує перший цього року транш допомоги від США на суму 3,9 млрд доларів.

Ситуація на ринку

Минулого тижня офіційний курс долара впав на 40 копійок після історичного максимуму до 41,09 грн/долар. На готівковому ринку курс також впав на 40 копійок до 41,55 грн/долар.

НБУ контролює валютний ринок, знижуючи чи підвищуючи курс інтервенцій. За наслідками торгів на міжбанку центробанк встановлює офіційний курс.

Як заявили в НБУ, останніми тижнями через ситуативні та психологічні чинникичистий попит на валюту досить суттєво перевищував оцінку структурного дефіциту валюти, що призвело до зростання курсу долара.

Водночас протягом цього тижня ситуація стабілізувалася. Глава НБУ Андрій Пишний заявив, "що стійкість валютного ринку відновлено і на сьогоднішній день не викликає жодних питань".

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Нічна російська ракетна і "Шахедна" атака: Олещук розповів про роботу ППО
Нічна російська ракетна і "Шахедна" атака: Олещук розповів про роботу ППО
DAILY
Стрілок із Дніпра: Як поліція шукала можливого вбивцю Фаріон та які його мотиви
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Стрілок із Дніпра: Як поліція шукала можливого вбивцю Фаріон та які його мотиви