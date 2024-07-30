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НБУ знижує офіційний курс долара сьомий день поспіль

Україна, Вівторок 30 липня 2024 15:44
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НБУ знижує офіційний курс долара сьомий день поспіль Фото: курс долара впав на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає вже сьомий банківський день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 31 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0291 грн за 1 долар (-0,0187 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,4181 гривень за 1 євро (+0,0126 грн).НБУ знижує офіційний курс долара сьомий день поспіль

НБУ знижує офіційний курс долара сьомий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 3 копійки до 40,99-41,04 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знижує офіційний курс долара сьомий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 20 копійок до 41,30 гривень.

Коментар Мінфіну

Як заявив в інтерв'ю РБК-Україна, заявив міністр фінансів Сергій Марченко, Міністерство фінансів не втручається в курсову політику Національного банку України, "щоб нас не звинувачували, що ми певним чином створюємо очікування ринку".

Міністр нагадав, що середньорічний курс у бюджеті закладено на рівні 40,7 грн/долар, на грудень – 42 грн/долар.

"Чи є це таргетом чи індикативом? Ні, не є. НБУ виходить із власних міркувань, коли і як проводити курсову політику. Якщо буде 42, 45 чи 40, ми сприймемо цю ситуацію", - сказав він.

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