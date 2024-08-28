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Скільки коштують долар та євро: актуальні курси в обмінниках

Фото: курс долара стабільний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України стабільний другий день поспіль. Єдина європейська валюта також без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 28 серпня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,50 гривень, курс євро – 46,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 45,50 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,27-41,30 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання напередодні.

Офіційний курс на 28 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3008 грн за 1 долар (-0,0583 грн). Курс євро становитиме 46,1041 гривень за 1 євро (-0,0775 грн). Курс знизився після історичного максимуму.

Коментар НБУ

Національний банк у відповіді на запит РБК-Україна підкреслив, що зберігатиме активну присутність на міжбанку, щоб компенсувати дефіцит валюти та убезпечити курсову динаміку від різких рухів.

Таким чином, коливання будуть помірними, а курс і далі контролюватимуть продаж валюти.

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