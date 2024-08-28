Яким буде курс долара: експерти дали прогнози на осінь

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Від фронту до тилу. З якими викликами зіткнеться Україна восени і до чого варто готуватися ".

Національний банк у відповіді на запит РБК-Україна підкреслив, що зберігатиме активну присутність на міжбанку, щоб компенсувати дефіцит валюти та убезпечити курсову динаміку від різких рухів. Іншими словами, коливання будуть помірним, а курс і далі контролюватимуть продажем валюти.

Заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса наголошує, що НБУ не дасть курсу долар різко підвищуватися. У компанії до кінця року очікують курс 41-42 грн/долар та не виключають, що він може зрости до 42,5 грн/долар.

"Не буде 45 гривень за долар, тому що НБУ дуже обережно до цього ставиться. Зараз почала розганятися інфляція та девальваційні очікування. НБУ не може дозволити собі значний рух. Немає ніякого курсу на девальвацію. У нас дуже помірковані коливання курсу. Чи можемо ми до кінця року дійти до 42 гривень? Звичайно, можемо, але це все одно коливання в межах 1-2% і великих коливань не буде", - пояснив він.

На високі темпи зростання курсу долара не чекає і голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук. "Ми лише трохи переглядаємо наш прогноз курсу наприкінці року до 42,6 гривень за долар порівняно з попереднім прогнозом 42,3 гривень за долар", - додав він.