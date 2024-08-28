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Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы в обменниках

Фото: курс доллара стабилен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен второй день подряд. Единая европейская валюта также без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 28 августа средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,50 гривен, курс евро - 46,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 45,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,27-41,30 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста накануне.

Официальный курс на 28 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,3008 гривен за 1 доллар (-0,0583 грн). Курс евро составит 46,1041 гривен за 1 евро (-0,0775 грн). Курс снизился после исторического максимума.

Комментарий НБУ

Национальный банк в ответе на запрос РБК-Украина подчеркнул, что будет сохранять активное присутствие на межбанке, чтобы компенсировать дефицит валюты и обезопасить курсовую динамику от резких движений.

Таким образом, колебания будут умеренными, а курс и дальше будут контролировать продажей валюты.

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