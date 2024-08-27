ua en ru
Вт, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ знизив курс долара, офіційний курс євро залишився вищим за 46 гривень

Україна, Вівторок 27 серпня 2024 15:44
UA EN RU
НБУ знизив курс долара, офіційний курс євро залишився вищим за 46 гривень Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 28 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3008 грн за 1 долар (-0,0583 грн).

НБУ знизив курс долара, офіційний курс євро залишився вищим за 46 гривень

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 46,1041 гривень за 1 євро (-0,0775 грн). Курс знизився після історичного максимуму.

НБУ знизив курс долара, офіційний курс євро залишився вищим за 46 гривень

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 2 копійки до 41,29-41,33 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знизив курс долара, офіційний курс євро залишився вищим за 46 гривень

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,50 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, з високою ймовірністю можна очікувати, що за підсумками вересня офіційний курс долара перебуватиме в межах 41,3-41,8 грн/долар.

За його словами, коридор валютних змін буде на рівні 41,2-42 грн/долар на міжбанку та 41,2-42,2 грн/долар на готівковому ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
NEWS
Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики
Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна