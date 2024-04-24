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Скільки коштують долар та євро: актуальні курси в обмінниках

Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи подорожчав після різкого зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 24 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 39,85 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 42,90 гривень

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,35 гривні, євро по 42,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,57-39,59 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) різко знизив курс долара до гривні.

Офіційний курс на 24 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,586 грн за 1 долар (-0,1976 грн). Курс євро становитиме 42,262 гривень за 1 євро (-0,0498 грн).

 

Прогноз курсу

Нагадаємо, долар значно подорожчав останнім часом. За останній тиждень курс зріс на 1%. Офіційний курс НБУ піднявся до історичного максимуму - 39,78 грн/долар. Проте 22 квітня курс почав знижуватись на міжбанківському валютному ринку, і як наслідок, на готівковому.

Як заявив у коментарі РБК-Україна фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, зростання курсу долара виходить на фінішну пряму.

Отже, далі очікується стабілізація курсу в межах 39,35-40,00 за долар, вважає він.

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