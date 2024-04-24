Скільки коштують долар та євро: актуальні курси в обмінниках

Станом на ранок 24 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 39,85 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 42,90 гривень

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,35 гривні, євро по 42,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,57-39,59 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) різко знизив курс долара до гривні.

Офіційний курс на 24 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,586 грн за 1 долар (-0,1976 грн). Курс євро становитиме 42,262 гривень за 1 євро (-0,0498 грн).