Скільки коштують долар та євро: актуальні курси в обмінниках

Станом на ранок 6 лютого середній курс продажу долара в Україні не змінився - 38,05 гривні, курс євро впав на 15 копійок до 41,30 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,55 гривні, євро по 40,60 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,58-37,61 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 6 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5544 грн за 1 долар (-0,0154 грн). Курс євро становитиме 40,3747 гривень за 1 євро (-0,5050 грн).

Ситуація на ринку

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, протягом 5-11 лютого ситуація на валютному ринку у стратегічному сенсі мало чим відрізнятиметься від попередніх кількох місяців.

За його словами, курсові показники багато в чому залежатимуть від валютних інтервенцій НБУ, які мають забезпечити відносну стабільність між попитом та пропозицією на міжбанку.

Крім того, готівковий ринок, як і раніше, відображатиме всі зміни на міжбанку: курсоутворення відбуватиметься на основі безготівкових курсів з додаванням маржі фінустанов.

Банкір прогнозує, що на міжбанку курсові коливання проходитимуть у межах 37,75-38,75 грн/долар та 40-42 грн/євро. Валютні коливання на готівковому ринку будуть у межах 38-39,5 грн/євро та 41-43 грн/євро.