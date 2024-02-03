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Яким може бути курс долара та від чого це залежить: прогноз на наступний тиждень

Україна, Субота 03 лютого 2024 08:05
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Яким може бути курс долара та від чого це залежить: прогноз на наступний тиждень Фото: курс долара коливатиметься в межах 37,75-38,75 грн/долар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

Протягом 5-11 лютого ситуація на валютному ринку в стратегічному сенсі мало чим відрізнятиметься від попередніх кількох місяців. Насамперед йдеться про те, що режим "керованої гнучкості", запроваджений НБУ, діятиме і надалі.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Тобто курсові показники багато в чому залежатимуть від своєчасних валютних інтервенцій, які мають забезпечити відносну стабільність між попитом і пропозицією на міжбанку. Проте на міжбанку діє вільне курсоутворення, що виявляється в частих і різновекторних змінах поточних курсів, але в основному вони не є суттєвими", - сказав він.

Крім того, готівковий ринок, як і раніше, віддзеркалюватиме всі зміни на міжбанку: курсоутворення відбуватиметься на основі саме безготівкових курсів з додаванням маржі фінустанов, додав банкір.

Водночас Лєсовий зауважив, що, окрім стратегічних рішень НБУ, подальша ситуація на валютному ринку багато в чому залежатиме від чинників, серед яких макрофінансова допомога, блокування кордонів та воєнний чинник (події на фронті, наслідки збройної агресії, морально-психологічна стійкість суспільства до нових випробувань тощо).

Банкір прогнозує, що на міжбанку курсові коливання відбуватимуться в межах 37,75-38,75 грн/долар та 40-42 грн/євро. Валютні коливання на готівковому ринку будуть в кордонах 38-39,5 грн/євро та 41-43 грн/євро.

"Отже, наступного тижня на валютному ринку не варто очікувати системних змін: роль регулятора вкупі з іншими об’єктивними факторами, що безпосередньо зачіпають рівень доходів бюджету, сформують поточну курсову ситуацію. А вплив воєнних чинників досі залишається важкопрогнозованим, однак, як доводить ситуація в грудні, не менш важливим для ринку", - зазначив Лєсовий.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у січні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,533 млрд доларів. Це менше на 28,7%, ніж у грудні минулого року (3,553 млрд доларів).

Однак у січні Україна майже не отримувала міжнародної допомоги, за винятком 390 млн доларів від Японії. НБУ називає це "ризиками ритмічності" надходження допомоги і заявляє, що вони реалізувалися вже у грудні 2023 року.

ЄС схвалив пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, і перший транш на 4,5 млрд євро очікується в березні.

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