Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы в обменниках

По состоянию на утро 6 февраля средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 38,05 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 41,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,55 гривен, евро по 40,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,58-37,61 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 6 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,5544 гривен за 1 доллар (-0,0154 грн). Курс евро составит 40,3747 гривен за 1 евро (-0,5050 грн).

Ситуация на рынке

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в течение 5-11 февраля ситуация на валютном рынке в стратегическом смысле будет мало чем отличаться от предыдущих нескольких месяцев.

По его словам, курсовые показатели во многом будут зависеть от валютных интервенций НБУ, которые должны обеспечить относительную стабильность между спросом и предложением на межбанке.

Кроме того, наличный рынок по-прежнему будет отражать все изменения на межбанке: курсообразование будет происходить на основе именно безналичных курсов с добавлением маржи финучреждений.

Банкир прогнозирует, что на межбанке курсовые колебания будут проходить в пределах 37,75-38,75 грн/доллар и 40-42 грн/евро. Валютные колебания на наличном рынке будут в пределах 38-39,5 грн/евро и 41-43 грн/евро.