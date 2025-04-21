Скільки коштують долар і євро в Україні: обмінні пункти оновили курси

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 21 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 47,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 46,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,29-41,32 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта коштує дорожче 47 гривень.

Офіційний курс на 21 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3955 гривень за 1 долар (+0,0130 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,0253 гривень за 1 євро (+0,0210 грн). Це близько до максимуму, досягнутого 15 квітня - 47,0271.

Прогноз курсу

Як повідомив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, напередодні Великодня пропозиція на готівковому ринку зросла на 10-15%.

За його прогнозом, протягом цього тижня ситуація на валютному ринку буде більш-менш порівнянною з минулим тижнем: основні курсові зміни відбуватимуться у звичному коридорі.