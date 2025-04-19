Що буде з доларом і євро після свят: банкір дав прогноз валютних курсів

Ситуація на валютному ринку України змінилася у квітні. Після Великодня на нього впливатиме кілька системних та сезонних економічних факторів.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Як зазначив банкір, Нацбанк збереже за собою роль головного гравця, реалізуючи режим "керованої гнучкості". "Відтак годі чекати, що поточні курсові коливання будуть стрімкими, курси надмірно не гойдатимуться згори вниз і навпаки", - сказав він.

За його словами, монетарна політика НБУ спрямована на гальмування споживчих цін та зміцнення гривні, що вочевидь впливає на курсові показники.

Лєсовий повідомив, що напередодні Великодня пропозиція на готівковому ринку зросла на 10-15%. На його думку, це пов'язано з тим, що "зазвичай для приготування до свят певна кількість громадян продає частку валютних заощаджень".

Крім того, економічні процеси в країні набиратимуть обертів, базовим складником цього руху є початок посівної, додав він.

"Ми припускаємо, що у післясвятковий тиждень, як і раніше, курсові показники міжбанку та готівкового ринку будуть майже однаковими, а загалом на ринку спостерігатиметься баланс між попитом і пропозицією", - сказав банкір.

Курс євро

Щодо курсу євро, то на нього тиснутиме світове співвідношення до долара. Світова економіка наразі перебуває в стані невизначеності, що впливає на міжнародний курс цих двох валют. І їх курсова вартість багато в чому залежатиме від суто політичних рішень світових лідерів, зазначив Лєсовий.

"Проте варто зауважити, що долар є і залишається світовою валютою, тому будь-які поточні курсові перипетії слід сприймати, як тимчасове явище", - додав він.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (21-27 квітня) будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,1-41,6 грн/долар на міжбанку та 40,8-41,3 грн/долар на готівковому ринку.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, ситуація на валютному ринку буде більш-менш співмірною до минулого тижня: основні курсові зміни відбуватимуться у звичному коридорі. Також вартує уваги те, що Нацбанк уважно пильнуватиме за загальними настроями і в разі потреби зможе оперативно, тактично збалансувати попит і пропозицію, уникнувши різких курсових змін", - констатував Лєсовий.