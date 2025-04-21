Сколько стоят доллар и евро в Украине: обменные пункты обновили курсы

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 21 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 47,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 46,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,29-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта стоит дороже 47 гривен.

Официальный курс на 21 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3955 гривен за 1 доллар (+0,0130 грн).

Официальный курс евро составит 47,0253 гривен за 1 евро (+0,0210 грн). Это близко к максимуму, достигнутому 15 апреля - 47,0271.

Прогноз курса

Как сообщил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, накануне Пасхи предложение на наличном рынке выросло на 10-15%.

По его прогнозу, в течение этой недели ситуация на валютном рынке будет более-менее соизмеримой с прошлой неделей: основные курсовые изменения будут происходить в привычном коридоре.