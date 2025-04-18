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Долар завершив тиждень зростанням, євро коштує дорожче 47 гривень

Україна, П'ятниця 18 квітня 2025 15:45
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Долар завершив тиждень зростанням, євро коштує дорожче 47 гривень Фото: курс долара зріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта коштує дорожче 47 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3955 гривень за 1 долар (+0,0130 грн).
Долар завершив тиждень зростанням, євро коштує дорожче 47 гривень

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,0253 гривень за 1 євро (+0,0210 грн). Це близько до максимуму, досягнутого 15 квітня - 47,0271.
Долар завершив тиждень зростанням, євро коштує дорожче 47 гривень

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 8 копійок до 41,33-41,37 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар завершив тиждень зростанням, євро коштує дорожче 47 гривень

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,55 гривень.

Прогноз курсу

Девальваційні настрої бізнесу покращилися на початку року. Більшість вважає, що курс не перетне позначку 45 гривень.

Згідно з даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 44,23 грн/долар. При цьому в IV кварталі 2024 року бізнес очікував курс 44,42 грн/долар.

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